Dursun Özbek TFF ile ilgili sorulan soruya ateş püskürdü

Faruk Koca'nın saldırdığı Halil Umut Meler'in sahalara geri dönmesini kaydeden Özbek, "Türk sporunun marka değeri bu tür olaylarla zarar görmemesi lazım. Hepimizin ortak bir amacı var. Türk sporunu belli bir seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Halil Umut Meler en kariyerli hakemimiz. Onun Türk futboluna küsmemesi lazım. Tekrar aramızda görmekten memnun oluruz. İnşallah bu travmayı atlatır ve tekrar maçları yönetmeye başlar." dedi.

''BU SORUYU KABUL ETMİYORUM''

Dursun Özbek, kendisine sorulan ''TFF'ye güveniyor musunuz'' sorusuna ise tepki gösterirken, şu yanıtı verdi;

"Federasyona güveniyor musunuz sorusunu kabul etmiyorum. Sonuçta bizim federasyonumuz, biz seçtik. Türk futboluna hizmet etmeye çalışıyorlar. İstişare ederek bazı konuları çözmemiz mümkün. Futbolun akışı için de yapılması gereken şeyler varsa düzeltilecektir. 6 önce seçtik federasyonu, bu soru hoşuma gitmedi."

''SOL BEKE İHTİYACIMIZ VAR''

Özbek transfer ile ilgili ise "Gerçekten sol beke ihtiyacımız var. En faydalı şekilde, en kısa sürede sol bek transferini halledeceğiz." şeklinde konuştu.