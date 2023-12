Galatasaray'da Davinson Sanchez'den sakatlık açıklaması

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Davinson Sanchez Kopenhag ve Adana Demirspor maçları ve yaşanan sakatlıklar hakkında konuştu

Sanchez'in GS TV'ye yaptığı açıklamalar şöyle:

"SAKAT OYUNCULARIMIZ VAR"

"Zor bir maç olacak. Adana Demirspor iyi oyunculara sahip bir takım. Ve bizim karşımıza sadece ellerinden geleni yapmak için değil, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi gösteren bir takım olarak çıkacak. Bu açıdan zor bir maç bizi bekliyor. Bizde de benim de dahil olduğum sakat oyuncularımız var ve iyileşmek için çalışıyoruz. Biz de buna uygun olarak rakibimize hafta boyunca çalışıyoruz ve iyisini yapmaya çalışacağız. Ayrıca her takım olduğu gibi Adana Demirspor da bize karşı en iyisini vermek için oynayacak. Biz de yaptığımız rotasyonlarla, bizim iyileşmemize fırsat veren aralıklar yaşıyoruz. Bu arada toparlanıp iyi bir şekilde mücadele edip kazanmak istiyoruz."



"KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

"Kopenhag maçı çok zor bir maç olacak. Ama biz oraya her zaman olduğu gibi ilk maçta da olduğu gibi, kazanmak için çıkacağız. Ve her şey bizim elimizde. Old Trafford'a gittiğimiz zaman da aynısı yaptık. Allianz Arena'ya gittiğimizde de aynısı yaptık. Orada da kendi oyunumuzu biz nasıl oynuyorsak ve nasıl oynamak istiyorsak onu yapmak için çıkacağız. Çok önemli bir maç, gruptan çıkmak istiyoruz, ilk günden beri koyduğumuz hedef bu. Ve oraya da kazanmak için gideceğiz, kendimiz nasıl oynuyorsak öyle oynayacağız ve tur atlayıp dönmek için hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak için orada olacağız."

(Görüntüler GS TV'den alınmıştır)