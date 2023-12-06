Galatasaray'da Davinson Sanchez'den sakatlık açıklaması

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray'da Davinson Sanchez'den sakatlık açıklaması

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Davinson Sanchez Kopenhag ve Adana Demirspor maçları ve yaşanan sakatlıklar hakkında konuştu

Sanchez'in GS TV'ye yaptığı açıklamalar şöyle:
"SAKAT OYUNCULARIMIZ VAR"
"Zor bir maç olacak. Adana Demirspor iyi oyunculara sahip bir takım. Ve bizim karşımıza sadece ellerinden geleni yapmak için değil, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi gösteren bir takım olarak çıkacak. Bu açıdan zor bir maç bizi bekliyor. Bizde de benim de dahil olduğum sakat oyuncularımız var ve iyileşmek için çalışıyoruz. Biz de buna uygun olarak rakibimize hafta boyunca çalışıyoruz ve iyisini yapmaya çalışacağız. Ayrıca her takım olduğu gibi Adana Demirspor da bize karşı en iyisini vermek için oynayacak. Biz de yaptığımız rotasyonlarla, bizim iyileşmemize fırsat veren aralıklar yaşıyoruz. Bu arada toparlanıp iyi bir şekilde mücadele edip kazanmak istiyoruz."

"KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"
"Kopenhag maçı çok zor bir maç olacak. Ama biz oraya her zaman olduğu gibi ilk maçta da olduğu gibi, kazanmak için çıkacağız. Ve her şey bizim elimizde. Old Trafford'a gittiğimiz zaman da aynısı yaptık. Allianz Arena'ya gittiğimizde de aynısı yaptık. Orada da kendi oyunumuzu biz nasıl oynuyorsak ve nasıl oynamak istiyorsak onu yapmak için çıkacağız. Çok önemli bir maç, gruptan çıkmak istiyoruz, ilk günden beri koyduğumuz hedef bu. Ve oraya da kazanmak için gideceğiz, kendimiz nasıl oynuyorsak öyle oynayacağız ve tur atlayıp dönmek için hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak için orada olacağız."

(Görüntüler GS TV'den alınmıştır)

İlgili Haberler
Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye 3 müjde birden
Öne Çıkanlar
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Son Haberler
Domates tarlasını dolu vurdu Gündem
Domates tarlasını dolu vurdu
Kahve ve kola boykotu yapılırken Türkiye İsrail’e silah parçaları göndermiş. TÜİK’in verilerindeki liste Gündem
Kahve ve kola boykotu yapılırken Türkiye İsrail’e silah parçaları göndermiş. TÜİK’in verilerindeki liste
Yanlış ayakkabı seçiminin zararları ortaya çıktı Sağlık
Yanlış ayakkabı seçiminin zararları ortaya çıktı
Tohma Kanyonu'nun yamaçları çelik ağlarla örülüyor Gündem
Tohma Kanyonu'nun yamaçları çelik ağlarla örülüyor
Hasta yakını kadın doktora saldırdı Gündem
Hasta yakını kadın doktora saldırdı
Sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonu. Hesaplarda 107 milyon TL giriş ve 100 milyon TL çıkış Gündem
Sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonu. Hesaplarda 107 milyon TL giriş ve 100 milyon TL çıkış
Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye 3 müjde birden Spor
Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye 3 müjde birden