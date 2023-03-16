Galatasaray için Cyriel Dessers iddiası

Galatasaray ligde liderliğini sürdürürken, transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Sarı kırmızılıların gündemine gelen son isim İtalya'nın Cremonese takımında forma giyen Nijeryalı forvet Cyriel Dessers oldu.
Nijerya basınında çıkan habere göre Galatasaray, Cyriel Dessers'in bonservisini almak için harekete geçti.
Kulübü ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Cyriel Dessers'in Transfermarkt'a göre piyasa değeri 6 milyon euro.
1.85 boyundaki Cyriel Dessers, bu sezon Serie A'da 20 maça çıktı ve 5 gol attı.
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