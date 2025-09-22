Galatasaray'da herkes atıyor!

Türk futbol tarihinin en pahalı ve en dikkat çeken forvet hattına sahip olan Galatasaray, bu sezon sadece yıldız golcülerine değil, tüm takıma yayılan skor katkısıyla dikkat çekiyor. Süper Lig'de geride kalan 5 haftada rakip fileleri 15 kez havalandıran sarı-kırmızılılarda tam 7 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı.

Bu gollerin birini, Fatih Karagümrük forması giyen Fatih Kurucuk kendi kalesine atarken, geriye kalan 14 gol ise Galatasaraylı oyuncular tarafından paylaşıldı.

3'ER GOL ATAN 3 İSİM VAR!

Gol krallığı yarışında sarı-kırmızılı takım içinde Mauro Icardi, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz 3'er golle zirvede yer alıyor. Geçen sezonun Serie A gol kralı olarak büyük umutlarla transfer edilen Victor Osimhen ise 2 golle bu isimleri takip ediyor.

Yunus Akgün, Davinson Sanchez ve Leroy Sane de ligde birer kez gol atmayı başarırken, Yunus ayrıca Frankfurt deplasmanında da skora katkı sağladı. Takımda skor yükünün dengeli dağılmasının teknik heyeti memnun ettiği kaydedildi.

