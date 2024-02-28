Galatasaray'ın penaltı pozisyonu diye ekrana getirip kahkahalara boğuldular. Ümit Özat yorumuyla gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın penaltı pozisyonu diye ekrana getirip kahkahalara boğuldular. Ümit Özat yorumuyla gündem oldu
Galatasaray’ın Antalyaspor’u 2-1 yendiği maçta Sarı Kırmızılıların Tete ile kazandığı penaltının yankıları sürerken Sözde Futbol’da ilginç anlar yaşandı.

Dijital yayın platformundan yayın yapan Sözde Futbol'da, Bışar Özbey, Ümit Özat, Evren Turhan ve Okan Koç Galatasaray Antalyaspor mücadelesini değerlendirdi.

Süper Lig’deki zorlu maçta Galatasaray'da Tete, 9. dakikada Van de Streek'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalmış ve Sarı-kırmızılı oyuncular, hakem Abdulkadir Bitigen'e uzun süre penaltı itirazlarında bulunmuştu.

Hakem Abdulkadir Bitigen, VAR hakemi Özgür Yankaya'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve penaltı kararı verdi.

Penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, 11. dakikada ağları havalandırdı.

CANLI YAYINDA İLGİNÇ GÖRÜNTÜ

Sözde futbol programında Galatasaray’ın penaltı pozisyonu diye ekrana sosyal medyadan ilginç bir video geldi.

Kahkahalara neden olan video sonrası Ümit Özat’ın yorumu da gündem oldu.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:

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