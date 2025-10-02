Galatasaray'da Liverpool maçının primi ortaya çıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, evinde konuk ettiği Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Bu tarihi zafer sonrası sarı-kırmızılı yönetimin, takıma dağıtacağı primin tutarı da ortaya çıktı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Liverpool'u Osimhen'in penaltıdan attığı golle 1-0 devirmeyi başardı. Tüm dünyada ses getiren bu zaferin ardından sarı-kırmızılı yönetimin, takıma prim dağıtacağı kaydedilmişti.

Galatasaray'da futbolculara UEFA'dan gelecek 2.1 milyon euro değerindeki galibiyet ödülünün yarısı prim olarak dağıtılacak. Ayrıca, bu zaferin ardından Okan Buruk'un da takıma 1 gün izin verdiği öğrenildi.

