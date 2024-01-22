Galatasaray'da Murat Kurum rahatsızlığı. Üyeler harekete geçti

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un seçim çalışmaları kapsamında Galatasaray'ı ziyareti sırasında Dursun Özbek'in sözleri gündemden düşmüyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada "Sayın bakanımın İstanbul'a bakış açısını çok iyi anlıyorum. Hem Emlak Konut'ta hem de bakanlık görevinde bunları konuşmak tartışmak imkanımız oldu. Kişisel görüşüm, sayın bakanın İstanbul için bir fırsat olduğu... Faaliyetlerini özellikle İstanbul'un ihtiyaçları doğrultusunda yürüteceğinden son derece eminim" ifadelerini kullanmış ve bu sözler Galatasaray camiasında tepki toplamıştı.

ÜYELER KAMPANYA BAŞLATTI

Özbek'in bu sözleri Galatasaray üyeleri arasında rahatsızlık oluşturdu.

Bir grup üye tepkilerini kamuoyuyla paylaşmak için imza kampanyası başlattı.

Kampanya metninde şu ifadeler yer aldı:

Sayın Dursun Özbek,

Kulübümüzün siyasi tercihleri ve açıklamaları olamaz. Biz tarafsız bir kurum olarak seçim ile gelen her türlü devlet kuruluşu ile işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu belirtmenin dışına çıkmamalıyız. Kişisel tercihinizi Galatasaray Spor Kulübü Başkanı unvanı ile dile getiremezsiniz.

Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir kurumdan doğan Galatasaray Spor Kulübü'nün tarafsız olması gerektiğine olan inancımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.