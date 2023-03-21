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Galatasaray'da sürpriz ayrılık. 'Hakkınızı helal edin' dedi ve gitti

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda Gizem Güreşen ile yollar ayrıldı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 22:04
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Galatasaray'da veda

Galatasaray'da sürpriz ayrılık. 'Hakkınızı helal edin' dedi ve gitti
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Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda kaptan Gizem Güreşen ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 6 sezondur Galatasaray formasını terleten takım kaptanı Gizem Güreşen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtilerek, "Kadın Voleybol Takımımızın bir parçası olarak bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Gizem Güreşen ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı kulüpte 6 güzel yıl geçirdiğini aktararak, "Takdir edersiniz ki her güzel başlayan şeyin sonu, aynı şekilde bitmiyor maalesef. Üzülerek söylemek isterim ki sevgili yöneticilerimle yaşadığım fikir ayrılıkları sonrası sevgili Galatasaray camiasına zarar vermemek adına, armasını gururla taşıdığım formama veda etmek zorundayım. Bu ailenin bir ferdi olarak biliyorum ki hiç kimse vazgeçilmez değildir. Çünkü her zaman aslolan Galatasaray'dır. Galatasaray sevgisi sonsuza dek sürecek. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

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