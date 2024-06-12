Hande Baladın bu ne? O görüntüsü ortaya çıktı görenlerin nutku tutuldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL Milletler Ligi'nin üçüncü haftası ilk maçında Tayland ile karşı karşıya geldi. Güçlü bir oyun ortaya koyan Filenin Sultanları 60 dakikada maçı 3-0 kazandı.

Mücadelenin setleri 25-17, 25-17, 25-17'lik skorlarla sona erdi.

A Milli Takım'ın rahat galibiyetine damga vuran isim VNL'in ikinci haftasında forma giymeyen Hande Baladın oldu. Sakatlık dönüşü ilk maçında Hande Baladın takımın en skorer ismiydi. Milli yıldız 2 blok, 1 ace toplamda 14 sayı kaydetti.

Sahanın başarılı ismi Hande Baladın'ın karşılaşmanın ikinci setinde alkışlanacak bir harekete imza attı. Hande'nin sert smacında top Ajcharaporn'un yüzüne geldi.

Milli oyuncu hemen koşarak yerde acı içinde yatan rakibinin yanına gitti. Ajcharaporn'un durumunu soran Hande, önemli bir sorun olmadığını görünce tekrar kendi yarı sahasına döndü. Hande Baladın'ın bu centilmen davranışı tribünlerin alkışını aldı.

Galibiyetin ardından Hande Baladın şunları söyledi: ""Güzel bir başlangıç oldu. Uzun süre sonra sahada olabildim. Zorlu rakiplerimiz var bu ayakta. Her gün oyunumuzu daha üst seviyeye çıkarıp dörtte dörtle dönmek istiyoruz. 14 sayı mıymış? Hiç fark etmedim (gülüyor.) Saha içinde kendimi çok iyi hissetmedim, ama gün geçtikçe daha iyi olacağıma inanıyorum. Maç ritmini yakalamak önemli benim adıma. Umarım öyle de olur."