Galatasaray'dan Emiliano Martinez için dev teklif!

Ederson'u Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, yeni hedefini belirledi. Sarı-kırmızılılar, Aston Villa'da forma giyen Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez için İngiliz ekibine teklif yaptı.

Galatasaray, transferin bitmesine kısa bir süre kala Aston Villa forması giyen Emiliano Martinez'e yöneldi.
Sarı-kırmızılılar, Arjantinli file bekçisi için Aston Villa'ya 25 milyon euro teklif etti.

Emiliano Martinez, Galatasaray'dan yıllık 7 milyon euro istiyor.

GELMEYİ İSTİYOR

Aston Villa, İngiltere'de transferin son günü olduğu için Emiliano Martinez'in takımda kalmasını istiyor ama Martinez Galatasaray'a gelmek istiyor.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki kalecinin Aston Villa ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

