Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'dan isteği ağızları açık bıraktı!

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'dan isteği ağızları açık bıraktı!

Galatasaray'da yaz transfer döneminde Barış Alper Yılmaz krizi yaşanmıştı. Sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılmak isteyen oyuncuya izin vermezken, Barış da takımda kalma kararı almıştı. Yönetimden zam bekleyen milli oyuncu için kulüpten olay bir istek geldi.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi çözülürken milli futbolcu, Süper Lig'de 2 maç sonra Eyüpspor maçıyla sarı-kırmızılı formayı yeniden giyecek. Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz ile yeni ve zamlı sözleşme imzalaması gündeme gelmişti.

Ne yaptın sen Ergin Ataman! Tüm dünya onu konuşuyor: İnanılmazNe yaptın sen Ergin Ataman! Tüm dünya onu konuşuyor: İnanılmaz

xx.jpeg

Büyük Jose Mourinho sürprizi! Fenerbahçe biletini kesmişti: Geri dönüyorBüyük Jose Mourinho sürprizi! Fenerbahçe biletini kesmişti: Geri dönüyor

GALATASARAY BARIŞ ALPER YILMAZ'A ŞART KOŞTU!

Ancak bu imzanın önünde bir engel olduğu öne sürüldü. Galatasaray'da yönetim, yeni sözleşme için Barış Alper'in menajeriyle yollarını ayırmasını istiyor. Bu konuda önümüzdeki günlerde yönetimin Barış Alper Yılmaz ile bir kez daha görüşmesi bekleniyor.

Resmen açıklandı! Başakşehir'de Nuri Şahin dönemiResmen açıklandı! Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi

TFF'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için flaş karar!TFF'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için flaş karar!

Arda Turan olay oldu!Arda Turan olay oldu!

Lider tek eksikle Eyüpspor deplasmanında!Lider tek eksikle Eyüpspor deplasmanında!

Son Haberler
Özgür Özel belediye başkanının başını yakan itirafçının kimliğini açıkladı!
Özgür Özel belediye başkanının başını yakan itirafçının kimliğini açıkladı!
Manisa'da zehir tacirlerine geçit yok!
Manisa'da zehir tacirlerine geçit yok!
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı, trafik kilitlendi
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı, trafik kilitlendi
Uyuşturucu madde etkisinde trafiğe çıktı, ehliyetine el konuldu
Uyuşturucu madde etkisinde trafiğe çıktı, ehliyetine el konuldu
Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu: Tarihi dokuya yoğun ilgi
Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu: Tarihi dokuya yoğun ilgi