Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'dan isteği ağızları açık bıraktı!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi çözülürken milli futbolcu, Süper Lig'de 2 maç sonra Eyüpspor maçıyla sarı-kırmızılı formayı yeniden giyecek. Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz ile yeni ve zamlı sözleşme imzalaması gündeme gelmişti.

GALATASARAY BARIŞ ALPER YILMAZ'A ŞART KOŞTU!

Ancak bu imzanın önünde bir engel olduğu öne sürüldü. Galatasaray'da yönetim, yeni sözleşme için Barış Alper'in menajeriyle yollarını ayırmasını istiyor. Bu konuda önümüzdeki günlerde yönetimin Barış Alper Yılmaz ile bir kez daha görüşmesi bekleniyor.

Lider tek eksikle Eyüpspor deplasmanında!