Galatasaray’ın bayrağı İstanbul Boğazı’nda dalgalandı

Galatasaray, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu olarak 24. zaferini ilan etti. Bu büyük başarıyı kutlamak üzere, takımın sarı ve kırmızı renklerini taşıyan bayraklar, İstanbul'un simge yapılarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gururla dalgalandı. Rekor bir puanla, 102 puan toplayarak ligin bitimine haftalar kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, bu başarısıyla taraftarlarını sevince boğdu. Şampiyonluk bayrakları, köprülerin gövdesine asılarak, şehrin her iki yakasında da görkemli bir görsel şölen oluşturdu. Galatasaray'ın bu tarihi başarısı, kulübün ve Türk futbolunun önemli bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti.