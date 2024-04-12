Galatasaray'ın eski futbolcusu Gençlerbirliği'nde

Galatasaray'da 2020-21 sezonunda forma giyen Nijeryalı futbolcu Etobo'nun Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile anlaştığı, hatta protokol imzaladığı öğrenildi.
Etebo'nun sakatlığı nedeniyle bir süredir futbol oynayamadığı, sakatlığını tamamen atlatması durumunda sözleşmenin geçerli olacağı belirtildi.
Etebo'nun Gençlerbirliği'nden yıllık 150 bin euro kazanacağı ileri sürüldü.
28 yaşındaki Etebo Feirense, Las Palmas, Getafe, Galatasaray, Watford, Aris ve Stoke City formaları giydi.
Nijeryalı orta saha sezon başında serbest kalmıştı.
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