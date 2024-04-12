Fenerbahçe'deki 19 sakatlık artık pes dedirtti. Tedaviyi Fatih Saboviç açıkladı

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Fenerbahçe'deki 19 sakatlık artık pes dedirtti. Tedaviyi Fatih Saboviç açıkladı
Fenerbahçe'de Olympiakos karşılaşmasında da üst üste sakatlıklar yaşandı. Peki sezon başından beri çoğu darbeye bağlı olmayan bu sakatlıkların asıl sorumlusu kim?

2023-2024 sezonuna üç kulvarda birden şampiyonluk parolasıyla çıkan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi ve Süper Lig'de yoluna devam ediyor. Ancak kitleleri ve taraftarları çok rahatsız eden bir konu var; dolayısıyla futbolcular ve teknik heyeti de...

Sezon başladığından beri Fenerbahçe'de tam 19 futbolcu en az 1 kez sakatlık problemi yaşadı. Bu duruma düşen oyuncuların pek çoğu ise darbeye bağlı olmayan sakatlıklardan muzdarip oldu.

Sarı lacivertli ekibin Ertuğrul Karanlık yönetiminde olan sağlık heyetinin yetersizliği günden güne daha da güçlü bir şekilde gündeme gelmeye başladı. Milyonlarca Euro'nun harcandığı bir kadroda; antrenman teknikleri ne olursa olsun sağlık heyetinin bu derece 'pasif' kalması taraftarlardan büyük tepki çekti.

Bir diğer ihtimal olarak ise teknik direktör İsmail Kartal ve ekibinin antrenman metotları değerlendirmeye alındı. Sağlık heyetinin müdahil olamadığı bir alanda acaba İsmail Hoca'nın idman temposu ve yöntemleri mi bu sakatlıkların artmasına yol açıyor?

Bu soruların yanıtları çok görünür değil ancak doğru bildiğimiz tek bir şey varsa o da Fenerbahçe sağlık ekibinin artık değişmesi gerektiği...

Önünde henüz şampiyonluk yolunda çok kritik maçlar olan ve UEFA Konferans Ligi'nde de Olympiakos ile rövanşa çıkacak olan Fenerbahçe'yi zorlu bir fikstür bekliyor. Ayrıca takımdaki sakat oyuncuların durumları da teknik heyeti kara kara düşündürüyor.

İşte bu sezon Fenerbahçe formasıyla sakatlık yaşayan 19 futbolcunun tam listesi;
1) Çağlar Söyüncü
2) Oosterwolde
3) İsmail Yüksek
4) Batshuayi
5) Becao
6) Djiku
7) Luan Peres
8) Bonucci
9) Serdar Aziz
10) Ferdi Kadıoğlu
11) Osayi Samuel
12) Mert Müldür
13) Fred
14) Mert Hakan Yandaş
15) Ryan Kent
16) Joshua King
17) Cengiz Ünder
18) İrfan Can Kahveci
19) Edin Dzeko

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