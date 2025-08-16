Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçındaki yedek kulübesinin değeri dudak uçuklattı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçındaki yedek kulübesinin değeri dudak uçuklattı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü 3-0 ile geçti. Sarı-kırmızılılarda birçok yıldız isim mücadeleye yedek başlarken kulübede oturan oyunculara ödenen bonservis bedelinin Süper Lig'deki birçok takımın toplam kadro değerinden daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük karşısındaki yedek kulübesinin değeri ağızları açık bıraktı.

Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin yanı sıra Zaniolo, Jakobs, Ahmed Kutucu, Berkan ve Arda Ünyay kulübede görev bekledi. Bu yıldızlar için sarı-kırmızılı kulübün kasasından 122.7 milyon euro çıktı.

Sacha Boey Süper Lig'e geri dönüyor! Galatasaraylılar şoka girdiSacha Boey Süper Lig'e geri dönüyor! Galatasaraylılar şoka girdi

ee.jpeg

Dominik Livakovic transferini duyurdular! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: İşte yeni takımı...Dominik Livakovic transferini duyurdular! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: İşte yeni takımı...

Osimhen'e 75 milyon euro, Zaniolo'ya 15 milyon euro, Icardi'ye 10 milyon euro, Jakobs'a 9 milyon euro, Ahmed Kutucu'ya 6 milyon euro, Berkan'a 4 milyon euro, Kaan'a 3.2 milyon euro ve Arda Ünyay'a 500 bin euro bonservis ödendi.

Nihat Kahveci'den çok sert sözler! Tek tek isim verdi: Adam olun adamNihat Kahveci'den çok sert sözler! Tek tek isim verdi: Adam olun adam

Beşiktaş sezonu evinde açıyor! İlk maçta rakip EyüpsporBeşiktaş sezonu evinde açıyor! İlk maçta rakip Eyüpspor

Eski hakem geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu! Barış Alper Yılmaz'ın golünde faul var mı?Eski hakem geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu! Barış Alper Yılmaz'ın golünde faul var mı?

Galatasaray'dan inanılmaz istatistik!Galatasaray'dan inanılmaz istatistik!

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifini yine Portekiz'de buldu! Bizzat Jose Mourinho devreye girdiFenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifini yine Portekiz'de buldu! Bizzat Jose Mourinho devreye girdi

Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Anlaşma an meselesiFenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Anlaşma an meselesi

Son Haberler
Benfica'nın hamlesi Fenerbahçe'ye takıldı! Kerem Aktürkoğlu satrancı
Benfica'nın hamlesi Fenerbahçe'ye takıldı! Kerem Aktürkoğlu satrancı
Buzdan heykeller festivali göz kamaştırıyor
Buzdan heykeller festivali göz kamaştırıyor
Atakum’da delege seçimi kavgaya döndü!
Atakum’da delege seçimi kavgaya döndü!
AKP rozetini takar takmaz ilk hamlesi dikkat çekti: “Bu ne hız” şeklinde yorumlandı
AKP rozetini takar takmaz ilk hamlesi dikkat çekti: “Bu ne hız” şeklinde yorumlandı
Teknolojinin perdesi! Yapay zeka ile yazılan tiyatrolar
Teknolojinin perdesi! Yapay zeka ile yazılan tiyatrolar