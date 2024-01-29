Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan Muslera kararı

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek.
Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Berkan, Sanchez, Nelsson, Kaan, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Icardi
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, Furkan, Jevtovic, Ertuğrul, Sorescu, M'Bakata, Maxim, Markovic, Dragus
MUSLERA İLK 11'DE
Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, mücadeleye ilk 11'de başlayacak.
Muslera'nın gribal enfeksiyon geçirdiği ve sahaya çıkıp çıkmamasının maç saatinde netleşeceği belirtilmişti.
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