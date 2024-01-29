Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan Muslera kararı

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Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan Muslera kararı
Süper Lig'de evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Galatasaray'ın ilk 11'i açıklandı.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Berkan, Sanchez, Nelsson, Kaan, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Icardi

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, Furkan, Jevtovic, Ertuğrul, Sorescu, M'Bakata, Maxim, Markovic, Dragus

MUSLERA İLK 11'DE

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, mücadeleye ilk 11'de başlayacak.

Muslera'nın gribal enfeksiyon geçirdiği ve sahaya çıkıp çıkmamasının maç saatinde netleşeceği belirtilmişti.

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