TFF açıkladı. Bir hafta rötar var!

Kaynak: Haber Merkezi
TFF açıkladı. Bir hafta rötar var!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayın ihalesi için gerekli belgelerin teslim alınma süresini bir hafta uzattığını duyurdu.

Naklen yayın ihalesinde sona gelinirken flaş bir gelişma yaşandı.

TFF'nin internet sitesinde yapılan duyuruda, "Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği temsilcilerinin oluşturduğu Yayın İhale Komisyonu, önceden 26 Ocak 2024 saat 17.00 olarak açıklanan ihale belgelerinin en son teslim alınma süresini bir hafta uzatarak 2 Şubat 2024 saat 17.00 olarak belirledi" ifadeleri yer aldı.

KAPALI TEKLİF

Duyuruda, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonları için TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri konusunda yapılacak ihale, İhale Genel Şartnamesi'ne ve her bir paket için hazırlanan Özel Şartnamelere göre kapalı teklif ve pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Yayın ihalesi için, İhale Genel Şartnamesi ve her bir paketin Özel Şartnameleri ve ekleri satın alınmaya devam etmektedir" denildi.

4 YABANCI KURUM

Teklif verme süresinin 14 Şubat Çarşamba günü sona ereceğinin belirtildiği duyuruda, tekliflerin ihale komisyonu tarafından inceleneceği ve 29 Şubat'a kadar ihalenin sonuçlanmasının planlandığı bildirildi.
Ayrıca, 4 kurumun ihale dosyasını satın aldığı ve 4 yabancı kurumun da ihaleye ilgi gösterdiği öğrenildi.

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