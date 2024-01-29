TFF Başkanı Büyükekşi’nin trol ordusunun kimlerden oluştuğunu ünlü gazeteci açıkladı

Turgay Tütüncü
TFF Başkanı Büyükekşi’nin trol ordusunun kimlerden oluştuğunu ünlü gazeteci açıkladı
Deneyimli gazeteci Süleyman Rodop’tan gündeme bomba gibi düşen TFF iddiası geldi.

Suudi Arabistan’da oynanmayan Süper Kupa sonrası skandal kararlarıyla istenmeyen adam ilan edilen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi köşeye sıkıştıracak iddialar gündemden düşmüyor.

Ünlü gazeteci Süleyman Rodop, Büyükekşi’nin basın içinden bir trol ordusu yaratmak istediğini açıkladı.

İşte Rodop’un gündem yaratan sözleri:

Şimdi Futbol Federasyonu Başkanı bugünlerde bir trol ordusu oluşturmaya çalışıyor basında.

Bu adamlar kim mi diyeceksiniz?

Suudi Arabistan’da oynanmayan maç var ya…

Oraya davet edilen gazeteciler bunlar.

İsimler belli.

Bunlarla trol ordusu oluşturuyor.

Bir saldırı olduğu zaman ya da bir nane yediği zaman, o naneyi onun yerine ilaç olarak yutacak gazeteciler ordusunu kuruyor.

Bak sayın başkan.

Bak sayın Büyükekşi.

Trol ordusu kurarsan o imparatorluk çabuk yıkılır.

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