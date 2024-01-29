Danimarka kraliçesi kralı evde bırakıp maç izleyeme arenaya gitti

51 yaşındaki Danimarka Kraliçesi Mary ülkesi Danimarka ile Fransa arasında oynanan hentbol yarın finalini Kölner Lanxess Arena’da takip etti.

Kral Frederik’ten ayrı olarak dev maçı izleyen Kraliçe Mary büyük ilgi topladı.

Kral’ın önümüzdeki günlerde Polonya'ya tek başına seyahat programının bulunması ve Polonya’da çeşitli Danimarkalı politikacılarla birlikte ekonomik kalkınma görüşmeleri yapacak olması nedeniyle kraliçeye eşlik etmediği öğrenildi.

Danimarka kraliyet sarayına göre, kraliyet çiftinin ilk seyahatlerine birlikte çıkması aslında Danimarka'da bir gelenek.

Ancak Mary, Olimpiyat şampiyonu Fransa ile dünya şampiyonu Danimarka arasındaki düelloyu tek başına izledi.

Uzatmaya giden maçta Fransa Danimarka’yı 33-31 mağlup etti.