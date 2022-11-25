Breel Embolo attığı gole neden sevinmedi?

İsviçre'nin yıldızı Breel Embolo'nun, Kamerun'a attığı golden sonra sevinmemesi merak uyandırdı.



Golcü futbolcu bunun nedenini şöyle açıkladı.

"5 yaşındayken annemle birlikte Fransa'ya yerleştik, daha sonra üvey babası aracılığıyla vatandaşı olduğum İsviçre'ye göç ettik.

Bu maç benim için çok özeldi. Çünkü Kamerun benim yurdum.Annem ve babam oradan geliyor, ailem, akrabalarım oradan. Bu yüzden bu maç benim ve ailem için özel bir oyundu"

İsviçre Teknik Direktörü Murat Yakın maçın ardından "Her futbolcu takımı için gol atmak istiyor. Embolo işini yaptı, bu yüzden çok mutluyuz" dedi.