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Konya'da Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Konyaspor deplasmanına çıkıyor. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 18:56
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Galatasaray'ın Konyaspor 11'i belli oldu

Konya'da Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
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Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a konuk oluyor.

Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.

İşte ilk 11'ler;

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Calvo, Adil, Guilherme, Bouchalakis, Soner, Mahir, Pozuelo, Marlos, Muhammet

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Rashica, Barış, Kerem, Icardi

İKİ TAKIMIN PERFORMANSI
Lider Galatasaray, ligde 14 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı.

Konyaspor ise 9 maçlık bir mağlubiyet serisi yakaladı. Ligden çekilen Hatayspor maçı ile hükmen galip gelen Konyaspor, 3 puanı cebine koydu.

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