Konya'da Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a konuk oluyor.

Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.

İşte ilk 11'ler;

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Calvo, Adil, Guilherme, Bouchalakis, Soner, Mahir, Pozuelo, Marlos, Muhammet

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Rashica, Barış, Kerem, Icardi

İKİ TAKIMIN PERFORMANSI

Lider Galatasaray, ligde 14 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı.

Konyaspor ise 9 maçlık bir mağlubiyet serisi yakaladı. Ligden çekilen Hatayspor maçı ile hükmen galip gelen Konyaspor, 3 puanı cebine koydu.