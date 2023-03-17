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Tribünde istifa diyen Galatasaray taraftarına Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma. Eski yönetici Doğan sahip çıktı

Tribünler yükselen "Hükümet istifa" sesleri üzerine emniyet yine harekete geçti. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarından sonra bu kez de Galatasaraylı futbolseverlere 'Cumhurbaşkanı'na hakaretten' soruşturma başlatıldı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 11:49
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Galatasaray taraftarına Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma açıldı

Tribünde istifa diyen Galatasaray taraftarına Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma. Eski yönetici Doğan sahip çıktı
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Statlardaki istifa tezahüratları mahkemeye taşınıyor.
Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının akabinde Galatasaraylı futbolseverler de hükümete yönelik protestolara evvelki hafta oynanan Kasımpaşa maçında katılmıştı.

Tribünlerden, “Yalan palavra yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan” tezahüratı yükselmişti. Bu tezahürata ilişkin imgelerin toplumsal medyaya düşmesiyle birlikte emniyet harekete geçti.
Kimlikleri tespit edilen birtakım futbolseverler tabire çağrıldı. Taraftarlara kelam konusu tezahüratı yapıp yapmadıkları soruldu, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ hususu uyarınca tutanak tutuldu.
Cumhurbaşkanına haraketi düzenleyen TCK 299. unsuru, bu hatası işleyenlerin 1 yıldan 4 yıla kadar mahpusla cezalandırılmasını öngörüyor.

ESKİ G.SARAY YÖNETİCİSİ: YANINDAYIZ

Galatasaray’ın eski yöneticisi hukukçu Sedat Doğan, haklarında soruşturma açılan taraftarlara destek olacaklarını açıkladı.

Doğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Galatasaraylı taraftarlar cb ye hakaretten ifade vermeye çağrılıyor. Tutanaklar ulaştırıldı. Hukuk içinde yapılan istifa sloganı AİHM kararlarına göre suç değil. Suhuletle çözülebilecek konu daha da mı büyütülecek böyle? Yazık.. Taraftarımızın yanındayız.

Kaynak: Onedio

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