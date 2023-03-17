Okan Buruk'tan flaş karar. G.Saray'ın Konyaspor 11'i belli oldu

Lider Galatasaray, Süper Lig'de bu akşam Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Ligde geride kalan 24 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 60 puan topladı. Galatasaray, 26. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde lider girdi.

Konyaspor ise 24 müsabakada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 31 puan aldı. Yeşil-beyazlı takım, 26. hafta öncesinde 8. sırada yer buldu.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Sarı kırmızılı ekipte 3 önemli futbolcu Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson, takımlarındaki yerini alamayacak.

İstanbul temsilcisinde Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu ise yarın sarı kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Adana Demirspor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşecek.

Teknik direktör Okan Buruk, zorlu maç öncesi ilk 11 için kararını verdi. Buna göre Nelsson'un yerine Kaan forma giyecek. Sarı kırmızılı takımın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Yunus, Kerem, Icardi