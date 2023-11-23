Galatasaray'ın maçına dikkat çeken hakem

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
İŞTE HAKEMLER:
CUMARTESİ
13.30 İstanbulspor - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Galatasaray - Alanyaspor: Ali Şansalan
PAZAR
13.30 Kayserispor - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
16.00 Samsunspor - Beşiktaş: Abdülkadir Bitigen
16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Turgut Doman
19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
PAZARTESİ
20.00 Başakşehir FK - Pendikspor: Cihan Aydın
20.00 Sivasspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
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