Galatasaray'ın maçına dikkat çeken hakem

Süper Lig'de Galatasaray - Alanyaspor maçına Erman Toroğlu'nun torpilli dediği Ali Şansalan atandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray'ın maçına dikkat çeken hakem

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

İŞTE HAKEMLER:

CUMARTESİ

13.30 İstanbulspor - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Galatasaray - Alanyaspor: Ali Şansalan

PAZAR

13.30 Kayserispor - Adana Demirspor: Kadir Sağlam

16.00 Samsunspor - Beşiktaş: Abdülkadir Bitigen

16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Turgut Doman

19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

PAZARTESİ

20.00 Başakşehir FK - Pendikspor: Cihan Aydın

20.00 Sivasspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

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