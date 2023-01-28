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Giresun'dan Galatasaray geçti. Galibiyeti işte böyle kutladılar

Galatasaray, Giresun'da adeta şov yaptı. Sarı kırmızılılar farklı galibiyetin sevincini bakın nasıl kutladı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 21:56
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Galatasaraylı futbolculardan büyük sevinç

Giresun'dan Galatasaray geçti. Galibiyeti işte böyle kutladılar
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Galatasaray, Giresun'dan gol şovu yaparak geçti.

Sarı kırmızılılar, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Golleri 45+3. dakikada Dries Mertens, 61. dakikada Leo Dubois, 88. dakikada Milot Rashica ve 90+5. dakikada Yunus Akgün kaydetti.

Galatasaraylı futbolcular Giresun'daki taraftarlarının önünde galibiyeti işte böyle kutladı.

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