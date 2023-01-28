Giresun'dan Galatasaray geçti. Galibiyeti işte böyle kutladılar

Galatasaray, Giresun'dan gol şovu yaparak geçti.
Sarı kırmızılılar, sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Golleri 45+3. dakikada Dries Mertens, 61. dakikada Leo Dubois, 88. dakikada Milot Rashica ve 90+5. dakikada Yunus Akgün kaydetti.
Galatasaraylı futbolcular Giresun'daki taraftarlarının önünde galibiyeti işte böyle kutladı.
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