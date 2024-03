Süper Lig'den milli takıma bulaşan virüsü Sedat Kaya açıkladı

Milli Takımımızın Avusturya'dan 6 yemesi hayal kırıklığı yarattı.

Hazırlık maçı bile olsa çok kötü bir skor.

Umarım bu yenilgiden ders çıkarılır.

Ben skordan daha çok üzerinde çok düşünülmesi gerek bir konu üzerinde duracağım.

Maçın 58.dakikasında Avusturya penaltı beklerken yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırması nedeniyle karar VAR'a gitti.

İtalyan hakem Daniele Chiffi VAR incelemesini beklerken etrafı sarıldı.

Penaltı bekleyen Avusturya, hakemin etrafını çeviren biz.

Henüz verilmiş bir karar yokken dört oyuncumuz hakemin etrafını sarıp itiraz ediyor.

Avusturya'dan ise sadece bir futbolcu var, o da eli belinde kararı bekliyor.

Futbolcularımız Süper Lig'de her karara itiraz etmeye o kadar alışkın ki, bunu Avrupa arenasında da sürdürüyorlar.

Milli Takımımızın eski teknik direktörlerinden Seep Piontek'in yıllar önce şöyle bir tesbiti vardı.

"Türk futbolcusunun en büyük sorunlarından biri olur olmaz hakeme itiraz etmesi. Adeta itiraza şartlanmış gibiler."

Piontek'ten yıllar sonra aynı gelenek sürüyor.

Bir virüs gibi her takımı sarıyor.

Türkiye'de "hakemler" etrafında dönen futbol ikliminin bir sonucu bu.

Bu iklimin artık değişmesi gerekiyor.

Kulüp başkanları, yöneticiler, spor yorumcuları ve medya futbolu sadece hakem kararlarına odaklı değerlendirmek vazgeçmediği sürece bu değişmeyecek.

Bu konuda ilk görev elbette hakemlerimize düşüyor.

Eyyamdan, çifte standarttan vazgeçmeliler.

"Sesi gür çıkan haklıdır" anlayışına prim vermemeliler.

Avrupalı olur olmaz itiraz edenin gözünün yaşına bakmıyor, sen de bakma arkadaş!

Bu virüsle mücadele et.

Türkiye'de göz yumarsan acısını Avrupa'da çekeriz.