Galatasaray'ın golünde ofsayt çizgisi yanlış çekildi iddiası: Deniz Çoban açıkladı

Galatasaray'ın, Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 yenildiği maçı yöneten Portekizli hakem Antonio Nobre, verdiği hatalı kararlarla herkesi çileden çıkardı. Teknik direktör Okan Buruk'un hem pozisyonlar hem de maç sonunda büyük tepki gösterdiği Nobre, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanan maçlarda en düşük gözlemci puanı alan hakem oldu.

Barış Alper'in, Davies ile girdiği ikili mücadelede faulle durdurulmasının ardından ise ikinci sarı kart beklentisi oluştu. Ancak Nobre kartına başvurmadı, kulübede çılgına dönen Okan Buruk'a sarı gösterdi.

Galatasaray'ın, Bayern Münih deplasmanında bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. 62. dakikada ceza sahasına gelen topta Lucas Torreira to​​​​​​​pu ağlara gönderirken yardımcı hakem, pozisyonun başlangıcında Mauro Icardi'nin ofsayt alanında olduğunu tespit etti.

VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayılmaazke​​​​​​​n, ofsayt teknolojisinin çektiği görüntü ekranlara geldi.

Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada çizginin yanlış bölgeden çekildiğini, Bayern Münihli diğer oyuncu Upamecano'nun ayağıyla ofsaytı bozduğunu iddia etti.

Bu pozisyona yayıncı kuruluşta yayınlanan Trio​​​​​​​ ​​​​​​​programı ve Fanatik gazetesi yorumcusu Deniz Çoban açıklık getirdi. Çoban, "Sistem önce kale çizgisine en yakın savunmacıyı seçiyor. Dolayısıyla Kim Min Jae’yi seçtiği için ondan hiza alınıyor. Upamecano’yu son adam kabul etmemesi bundan.”

İKİ KEZ VAR KONTROLÜ YAPILDI

80. dakikada ise Bayern Münih'in golü bulduğu pozisyon ilginç görüntülere sahne oldu. Kane'in attığı golde yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Galatasaray'ın santra yapacağı esnada oyunu başlatmayan hakem VAR incelemesinin bir kez daha yapıldığı yönünde işaretler yaptı. Ancak ikinci incelemede de karar değişmedi.