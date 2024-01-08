Galatasaraylı Ziyech'in Fenerbahçe'ye transferi son anda engellenmiş! Sırp basını açıkladı

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Galatasaraylı Ziyech'in Fenerbahçe'ye transferi son anda engellenmiş! Sırp basını açıkladı
Sırbistan'ın en çok okunan gazetelerinden Meridiansport, Galatasaraylı Hakim Ziyech'in, Fenerbahçe'ye transferinin son anda neden gerçekleşmediğini nedenleriyle yazdı.

Sırp basını, Galatasaray’dan ayrılması beklenen Hakim Ziyech ve Fenerbahçe’nin yıldız ismi Dusan Tadic ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.
Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Meridiansport’un haberine göre; Fenerbahçe, Chelsea’den ayrılmak isteyen Hakim Ziyech ile transfer görüşmesi yaptı. Ancak Dusan Tadic’in olumsuz yorumları nedeniyle son anda bu transferden vazgeçti.
Haberde şu ifadeler kullanıldı:
"Chelsea, Hakim Ziyech’i Galatasaray’a kiralamadan önce Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye de sundu. Fenerbahçe oyuncuyla ilgilenirken Ajax'ta birlikte oynadıkları Tadic’in de fikrini aldı. Dusan Tadic, eski takım arkadaşı Ziyech’in yeteneğini övdü, ama karakterini eleştirdi. Onun kibirli ve sorunlu bir kişilik olduğunu, takımın uyumunu bozacağını söyledi ve sarı-lacivertliler bu yüzden transferden vazgeçti."
Şu ana kadar Dusan Tadic 19, Hakim Ziyech 6 gol katkısı verdi.
Tadic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maçta 11 gol 8 asistlik performans sergilerken, Ziyech ise Galatasaray’da 14 maçta 4 gol 2 asistlik bir istatistik tutturdu.

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