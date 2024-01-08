Erman Toroğlu hakem Ali Şansalan'ı yerden yere vurdu: Galatasaray'a şansı verdi

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Erman Toroğlu hakem Ali Şansalan'ı yerden yere vurdu: Galatasaray'a şansı verdi
Erman Toroğlu, Galatasaray-Konyaspor karşılaşmasının hakemi Ali Şansalan'ı eleştirdi.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray-Konyaspor maçının hakemi Ali Şansalan'ı kararları nedeniyle eleştirdi.

Toroğlu, A Spor'daki programda Galatasaray'ı beğenmediğini belirterek, Fenerbahçe ile arasında fark olduğunu belirtti ve "Uzay kadrosu kurduk demişlerdi. Bu uzay kadrosu değilmiş demek ki" dedi.

Toroğlu maçın 3-0 bittiğini vurguladı ve "Adama haticeye değil neticeye bak derler. Ancak her zaman şans alan olmaz, bazen şans veren olur. Ali Şansalan bugün şans verendi. Galatasaray sallanırken Ali Şansalan sahneye çıktı. Galatasaray'a şansı verdi. Sonra ne oldu? Maç 3-0 bitti. Hayırlı işler" ifadelerini kullandı.

Konyasporlu futbolcuların hakemle mücadele edemeyeceklerini anlayınca maçı bıraktıklarını ileri süren Toroğlu, "Ben Konyasporlu oyuncu olsam bugün atılmıştım. Galatasaray'ın ilk golünden önce Barış Alper, Konyasporlu oyuncuya faul yaptı. Düdüğü çalması gerekiyordu" dedi.

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