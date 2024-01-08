Ebrar Karakurt yine yaptı yapacağını. Rekor kırdı Ruslar'a Erik Dalı oynattı

Kariyerini Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımında sürdüren milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Ebrar Karakurt; takımının ligde namağlup lider durumda bulunan Dinamo Moskova'yı 3-1 yendiği maça performansıyla damga vurdu.
Tam 40 sayı kaydeden Ebrar Karakurt kariyer rekoru kırdı.
Ebrar Karakurt'un istatistikleri göz kamaştırdı:
34 Hücum (34/70 - %49)
4 Blok
2 Ace
40 Sayı
Lokomotiv Kaliningrad taraftarı Ebrar Karakurt'un bu performansı sonrası tribünde Erik Dalı şarkısıyla coştu.
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