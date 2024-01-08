Ebrar Karakurt yine yaptı yapacağını. Rekor kırdı Ruslar'a Erik Dalı oynattı

Kaynak: Haber Merkezi
Ebrar Karakurt yine yaptı yapacağını. Rekor kırdı Ruslar'a Erik Dalı oynattı
Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, Lokomotiv Kaliningrad'ın Dinamo Moskova'yı yendiği maça damga vurdu.

Kariyerini Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımında sürdüren milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Ebrar Karakurt; takımının ligde namağlup lider durumda bulunan Dinamo Moskova'yı 3-1 yendiği maça performansıyla damga vurdu.
Tam 40 sayı kaydeden Ebrar Karakurt kariyer rekoru kırdı.
Ebrar Karakurt'un istatistikleri göz kamaştırdı:
34 Hücum (34/70 - %49)
4 Blok
2 Ace
40 Sayı
Lokomotiv Kaliningrad taraftarı Ebrar Karakurt'un bu performansı sonrası tribünde Erik Dalı şarkısıyla coştu.

İlgili Haberler
Galatasaraylı Ziyech'in Fenerbahçe'ye transferi son anda engellenmiş! Sırp basını açıkladı
Ertem Şener yine rezil oldu: Hasan Arat vurdu gol oldu
Beşiktaş deplasmanda kazandı
Beckenbauer'in Süleyman Seba hayranlığı. Onun için arabayla 5 bin kilometre gitmişti
Fatih Terim'in zor anları. Kilitlendi kaldı ne yapacağını şaşırdı
Quaresma'nın bir telefonu yetti. Fernando Santos'a Beşiktaş için bakın neler söyledi
Son Haberler
Depresyondayım. Yalan söyledim: Thierry Henry her şeyi açıkladı Spor
Depresyondayım. Yalan söyledim: Thierry Henry her şeyi açıkladı
Eski muhtar dehşet saçtı. Tartıştığı komşunu öldürdü eşini de yaraladı Gündem
Eski muhtar dehşet saçtı. Tartıştığı komşunu öldürdü eşini de yaraladı
İsrail'in güvenliğini sağlayan Arap devleti ortaya çıktı. Almanlar bu bilgiyi açıklayarak neyi amaçladı? Dünya
İsrail'in güvenliğini sağlayan Arap devleti ortaya çıktı. Almanlar bu bilgiyi açıklayarak neyi amaçladı?
Bursa'da 5 bin litre kaçak üretim motorin ele geçirildi; 4 gözaltı Gündem
Bursa'da 5 bin litre kaçak üretim motorin ele geçirildi; 4 gözaltı
Yem deposunda tonlarca mısırın altında kalan işçi öldü Gündem
Yem deposunda tonlarca mısırın altında kalan işçi öldü
Nevşehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kaza kamerada Gündem
Nevşehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kaza kamerada