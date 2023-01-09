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Yeni akıllı telefon Galaxy A24 4G’nin özellikleri belli oldu

Samsung Galaxy A24 4G özellikleri belli oldu. İşte detaylar…

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 16:13
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Galaxy A24 4G’nin özellikleri belli oldu

Yeni akıllı telefon Galaxy A24 4G’nin özellikleri belli oldu
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Galaxy A24 4G, Hindistan BIS (Hint Standartları Bürosu) veritabanında görüntülendi. Yaklaşan akıllı telefon neler sunuyor? Yeni duyuruya amiral gemisi Galaxy S23 serisi dahil olmak üzere bütçe telefonları Galaxy A14 5G, Galaxy A23 5G, Galaxy A34 ve A54 modellerinin de eşlik etmesi bekleniyor.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, marka Galaxy A24 4G olarak adlandırılan başka bir cihaz üzerinde de çalışıyor.

ÖZELLİKLERİ

BIS sertifika veri tabanında SM-A245F model numarası ile listelenen Galaxy A24 4G, 6,24 inç boyutlarında ve FHD+ çözünürlüğe sahip sAMOLED ekrana sahip olacak. Böylece ekran tarafında LCD ekran kullanan selefine kıyasla büyük bir güncelleme alacak diyebiliriz. Ayrıca bu panelin 90Hz yenileme hızına destek sunacağı bildiriliyor.

Galaxy A24 4G'nin delikli ekran mı yoksa su damlası çentik mi kullanacağı henüz bilinmiyor. Sızıntılara göre yeni cihaz, kaputun altında neredeyse dört yaşında olan Exynos 7904 işlemci, 64 GB dahili depolama ve 6 GB RAM tarafından desteklenecek. Batarya tarafında ise 15W şarj kapasitesine sahip 4.000mAh pil ile donatılacak.

Galaxy A24'ün arkasında OIS özellikli 48MP ana, 8MP ultra geniş açılı ve 5MP makro dahil olmak üzere üç kamera bulunduğu söyleniyor. Ön tarafında ise 16MP selfie kamerası yer alacak. Galaxy A24 4G'nin, Galaxy A34 ve Galaxy A54 gibi diğer A serisi cihazlarla birlikte 18 Ocak tarihinde tanıtılması bekleniyor.

 

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