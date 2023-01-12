Galaxy A24 5G modelinin özellikleri açıklandı

Samsung Galaxy A24 5G modelinin özellikleri belli oldu.

Samsung kısa bir süre önce ABD ve Avrupa’da Galaxy A14 5G’yi vitrine çıkardı.

Raporlar, Galaxy A34 5G ve A54 5G ve A24 5G modellerinin önümüzdeki günlerde tanıtılacağını iddia ediyor.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, bu cihazlardan Galaxy A24 5G’nin kilit özellikleri de kısa bir süre önce belli oldu.

İŞTE TEKNİK ÖZELLİKLER

Cihazda 50 Megapiksel ana kamera ile donatılacak. Buna 5 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro lens eşlik edecek. Önde ise 13 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak.

Bunun dışında 25W hızlarında şarj olan 5.000 mAh’lik bir pile ev sahipliği yapacak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından akıllı telefonun selefinin teknik özellikleri şöyle;

Galaxy A23 5G, Qualcomm tarafından üretilecek olan Snapdragon 695 yonga setinden gücünü alacak.

GELENEKSEL TASARIMA SAHİP

Damla çentikle birlikte geleneksel bir tasarıma sahip olan model, FHD+ çözünürlükteki 6.6 inçlik LCD ekran paneliyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Depolama kısmında ise 64 ve 128 GB‘lık seçenekleri olacak.

4, 6 ve 8 olmak üzere üç tane farklı RAM seçeneğiyle yer alacak. Kamera tarafında ise ön tarafta 8 MP’lik selfie kamerası olacak. Arka tarafta da dörtlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Bunlar, 50 MP’lik ana kamera, 5 MP’lik ultra açılı kamera, 2 MP’lik makro lens ve 2 MP’lik derinlik sensörüyle geliyor.

Telefon, 25W hızlı şarj desteğine sahip olmasıyla birlikte 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Kutusundan ise Android 12 işletim sistemiyle çıkacak. Ürünün tahmini Avrupa fiyatının ise 300 Euro olacağı iddia ediliyor. Ancak Samsung’un ne kadar fiyat koyacağı ise henüz belli değil.