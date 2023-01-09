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OPPO A56s 5G tanıtıldı. Özellikleri ve fiyatı da açıklandı

OPPO A56s 5G’nin özellikleri ve fiyatı açıklandı. İşte detaylar...

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 15:01
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OPPO A56s 5G telefon modelinin özellikleri ve fiyatı açıklandı

OPPO A56s 5G tanıtıldı. Özellikleri ve fiyatı da açıklandı
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OPPO, kısa bir süre önce uygun fiyatı ve 5G desteğiyle ön plana çıkan OPPO A56s 5G modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Bu modelin özellikleri ve fiyatı da açıklandı.

ÖZELLİKLERİ

OPPO A56s; 6.56 inç HD+ çözünürlüklü LCD bir panele sahip. Aynı zamanda 90Hz yenileme hızı ve 269 ppi piksel yoğunluğu kullanıcılara sunuluyor.

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, akıllı telefon, MediaTek Dimensity 810 işlemcisinden güç alıyor. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; iki 2.4 GHz ARM Cortex-A76 ve altı 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Ön tarafta 8 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 13 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu karşımıza çıkıyor.

Cihazda 8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama mevcut. Ayrıca depolamada artırıma imkan sağlayan microSD kart desteği bulunuyor.

OPPO A56s, USB-C ile şarj oluyor ve 5.000 mAh’lik bir pilden besleniyor. Ayrıca 7,99 mm kalınlığında ve yaklaşık 186 gram ağırlığında. Son olarak çift SIM yuvası, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS, 3,5 mm ses girişi, yüz tanıma kilidi ve yana bakan parmak izi tarayıcı gibi özellikleri de kullanıcılara sunuyor.

Ekran: 6.56 inç HD+ çözünürlüklü LCD bir panel, 90Hz yenileme hızı, 269ppi piksel yoğunluğu, 600 nit parlaklık

RAM: 8 GB

Depolama: 128/256 GB

İşlemci: MediaTek Dimensity 810

Ön kamera: 8 Megapiksel

Arka kamera: 13 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel yardımcı sensör

Pil: 5.000 mAh

FİYATI

Oppo A56s’in 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunan varyantının fiyat etiketi 189 dolar olarak belirlendi. Bunun yanı sıra 256 GB sürümüyse 292 dolardan kullanıcı karşısına çıkacak. Son olarak akıllı telefon; mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip olacak.

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