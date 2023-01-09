OPPO A56s 5G tanıtıldı. Özellikleri ve fiyatı da açıklandı

OPPO, kısa bir süre önce uygun fiyatı ve 5G desteğiyle ön plana çıkan OPPO A56s 5G modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Bu modelin özellikleri ve fiyatı da açıklandı.

ÖZELLİKLERİ

OPPO A56s; 6.56 inç HD+ çözünürlüklü LCD bir panele sahip. Aynı zamanda 90Hz yenileme hızı ve 269 ppi piksel yoğunluğu kullanıcılara sunuluyor.

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, akıllı telefon, MediaTek Dimensity 810 işlemcisinden güç alıyor. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; iki 2.4 GHz ARM Cortex-A76 ve altı 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Ön tarafta 8 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 13 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu karşımıza çıkıyor.

Cihazda 8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama mevcut. Ayrıca depolamada artırıma imkan sağlayan microSD kart desteği bulunuyor.

OPPO A56s, USB-C ile şarj oluyor ve 5.000 mAh’lik bir pilden besleniyor. Ayrıca 7,99 mm kalınlığında ve yaklaşık 186 gram ağırlığında. Son olarak çift SIM yuvası, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS, 3,5 mm ses girişi, yüz tanıma kilidi ve yana bakan parmak izi tarayıcı gibi özellikleri de kullanıcılara sunuyor.

Ekran: 6.56 inç HD+ çözünürlüklü LCD bir panel, 90Hz yenileme hızı, 269ppi piksel yoğunluğu, 600 nit parlaklık

RAM: 8 GB

Depolama: 128/256 GB

İşlemci: MediaTek Dimensity 810

Ön kamera: 8 Megapiksel

Arka kamera: 13 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel yardımcı sensör

Pil: 5.000 mAh

FİYATI

Oppo A56s’in 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunan varyantının fiyat etiketi 189 dolar olarak belirlendi. Bunun yanı sıra 256 GB sürümüyse 292 dolardan kullanıcı karşısına çıkacak. Son olarak akıllı telefon; mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip olacak.