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Samsung telefonlarda sorun tespit edildi. İşte kullanıcıların bilmesi gerekenler

Google ekibi Samsung telefonlarda bazı güvenlik sorunları tespit ettiğini duyurdu. Samsung modemlerinde telefonları uzaktan tehlikeye atabilecek sorunlar neler?

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 11:10
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Samsung telefonlarda güvenlik sorunu tespit edildi

Samsung telefonlarda sorun tespit edildi. İşte kullanıcıların bilmesi gerekenler
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Google'ın ekibi kısa süre önce Pixel 6, Pixel 7 ve Galaxy S22 ve A53'ün bazı modelleri gibi cihazlara güç veren Samsung modemlerinde bazı ciddi güvenlik açıkları keşfettiğini duyurdu. Bu açıklar, bir saldırganın kullanıcı etkileşimi olmadan bir telefonu uzaktan ele geçirmesine olanak tanıyabileceğini ifade etti.

RİSK ALTINDAKİ CİHAZLAR LİSTELENDİ

Google'ın blog yazısına göre çeşitli Exynos modemlerde istismar edilebilecek güvenlik açıkları bulunmakta. Aşağıdaki cihazların risk altında olduğu belirtiliyor:

Galaxy S22, M33, M13, M12, A71, A53, A33, A21, A13, A12 ve A04 serisi dâhil olmak üzere Samsung'un mobil cihazları

S16, S15, S6, X70, X60 ve X30 serileri de dahil olmak üzere Vivo'nun mobil cihazları

Exynos W920 işlemcisini kullanan tüm aksesuar cihazlar

Exynos Auto T5123 işlemcisini kullanan tüm araçlar

Ayrıca Samsung modemlerinden birini kullanan cihazların savunmasız olduğu da ifade ediliyor. Örneğin Avrupa dışında ve bazı Afrika ülkelerinde satılan telefonlar Qualcomm işlemci ve modeme sahip ve bu nedenle bu özel sorunlardan muzdarip değil ancak popüler orta sınıf A53 ve S22 gibi Exynos işlemcili telefonlar savunmasız gibi görünüyor.

TELEFONU KORUMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR

Project Zero, Wi-Fi aramalarını ve Voice-over-LTE özelliğini kapatmak gerekiyor.

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