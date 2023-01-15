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Türk Lirası savaştaki Rusya’nın para birimine bile yüzde 55 değer kaybetti

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı 2022’de de değer kaybetmeye devam etti. Ortaya çıkan son verilere göre Türk Lirası 2022’de dolar karşısında en çok değer kaybeden üçüncü para birimi oldu. Öte yandan TL’nin ruble karşısında yüzde 55 değer kaybetmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 14:59
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Türk Lirası rubleye karşı yüzde 55 değer kaybetti

Türk Lirası savaştaki Rusya’nın para birimine bile yüzde 55 değer kaybetti
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Türkiye'de 2021'de rekor seviyelere çıkan döviz, aralık ayında alınan önlemlerle dizginlendi. Ancak 2022'de hem küresel hem de yurt içi gelişmelerin etkisiyle kur yeniden yükselişe geçti.

Özellikle Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) devreye alınmasıyla 2022'deki yükseliş 2018 ve sonrasındaki gibi yüksek bir oynaklıkla değil daha kontrollü ve yavaş şekilde oldu. Ancak yine de Türk Lirası dolar karşısında dünyada en çok değer kaybeden üçüncü para birimi oldu.

Geçen iki yılda keskin değer kaybeden TL her ne kadar Ekim 2022 itibarıyla dolar karşısında yüzde 1.5 ile sınırlı gerilemiş olsa da geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere yüzde 34.9 değer yitirdi. 2022'ye 13 lira seviyesinde başlayan dolar, yılı 18.70 lira seviyesinde tamamladı.

Dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi yüzde 69.1 ile Arjantin Pesosu oldu. İkinci sırada yüzde 56.9'luk değer kaybıyla Mısır Lirası yer aldı. TL'nin ardından, yüzde 26.8 ile Pakistan Rupisi ve yüzde 21 düşüşle Bangladeş Takası sıralandı.

PİYASAYA GERİ SATILDI

Döviz kurunu Rusya-Ukrayna savaşı öncesi 13.50 yakınında dengeleme, ardından 14.80'li seviyelerde koruma çabası mayısta kontrolden çıktı. Mayıs ayında dünyada olduğu gibi yurtiçinde de enflasyon hızlandı, ayrıca büyük merkez bankalarının faiz oranını büyütmesi, doların dünyada değerlenmesiyle kurda da yıl içi en yoğun oynaklık bu dönemde yaşandı.

Reuters'a konuşan bankacıların hesabına göre Merkez Bankası, ‘yeni yöntemlerle' 2022'de elde ettiği 100 milyar dolar, rezervlere dahil edilmeden arz olarak piyasaya geri satıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın ekonomi koltuğunda oturduğu dönemden bu yana dolardaki yükselişi durdurmak için piyasaya müdahale ediliyor.

RUBLE, TL KARŞISINDA YÜZDE 55 DEĞER KAZANDI

TL'ye karşı Euro yüzde 36, sterlin yüzde 26, yuan yüzde 29, yen yüzde 23 ve İsviçre Frangı da yüzde 50 değer kazandı.

Diğer yandan savaş halindeki iki ülkeden Rus Rublesi'nin TL karşısındaki değer artışı yüzde 55, Ukrayna'nın para birimi grivnanın artışı ise yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti.

TL, Irak Dinarı'na karşı yüzde 30, İran Riyali'ne karşı yüzde 29 ve Bulgar Levası'na karşı yüzde 24 değer kaybetti.

Njierya Nairası'na karşı kayıp yüzde 22, Günay Afrika Randı'na karşı kayıp da yüzde 32 seviyesinde gerçekleşti.

 

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Yeniçağ Okuru
15.01.2023 15:27
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