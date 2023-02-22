﻿Atsu'nun milli takım forması emekli oluyor. O numara artık verilmeyecek

Gana Futbol Federasyonu, Hatay'da olan depremde hayatını kaybeden Christian Atsu'nun anısına milli takımdaki 7 numaralı formayı emekli etmeyi düşünüyor.

Atsu, 6 Şubat 2023'te Türkiye'nin Hatay'da olan depremin ardından hayatını kaybetti.

Atsu'nun cansız bedeni, 18 Şubat 2023'te oturduğu yıkılan dairenin enkazından kurtarıldı.

"BÜYÜK BİR APARTMANDA KALMASINI BEKLEMİYORDUM"

Koforidua merkezli Bryt FM ile yaptığı röportajda, Doğu Bölgesel Futbol Federasyonu Olx'in (RFA) Başkanı olarak Linford Boadu, Gana milli takımı'nın Atsu anısına 7 numaralı formayı emekli etme planını ima etti.

"Bu üzücü bir durum. Atsu'nun böyle büyük bir dairede kalmasını beklemiyordum, tek bir dairede kalmasını bekliyordum. Türkiye'de kulübe katıldıktan sonra istikrar olmadığını düşünüyorum."

"CANLI BULMAYI UMUYORDUK"

Depremin 45 saniye sürdüğünü ve kimsenin sağ kalabileceğine inanmanın zor olduğunu dile getiren Linford Boadu "Bu 45 saniyelik depremden sonra kimsenin hayatta kalabileceğine inanmak zordu. Ancak ölü bulunduğuna dair haberler çıkana kadar Atsu'yu canlı bulmayı umuyorduk.

Milletine yürekten hizmet etti ve başkan yardımcısı Atsu'nun cesedini alma töreninde yapılan kısa törende Dr. Bawumia, hükümetin kendisine yakışır bir cenaze töreninde yer alacağını açıkladı. Atsu ulusa nasıl hizmet ettiğine bakarak yakışır bir cenazeyi hak ediyor.

FA Yürütme konseyi birçok şeyi düşünüyor; Bazıları 7 numaralı formanın Atsu onuruna emekli edilmesi gerektiğini düşünüyor, ancak karar vermesi zor olduğu için bir toplantı olması gerektiğini de düşünüyor" dedi.

65 KEZ MİLLİ TAKIM FORMASINI TERLETTİ

Atsu, Hatayaspor'da attığı ilk golü, doğal afet yaşanmadan sadece saatler önce atmıştı.

Kariyeri boyunca Atsu, Gana milli takımı formasını 65 kez terletti ve dokuz gol attı.

En ünlü gollerinden ikisi Mısır'a karşı 2014 Dünya Kupası elemelerinde ve 2015 Afrika Uluslar Kupası'nda Gine'ye karşı çeyrek finalde geldi ve burada kesinlikle nefes kesici bir gol attı.