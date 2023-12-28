Garanti Bankası personeline beklemeden zam yaptı. İşte o zam oranı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak açıkladı. Zam oranı yüzde 49.11 oranında gerçekleşti.

İşte bu açıklamanın ardından Garanti Bankası hemen harekete geçti. Asgari ücret zammının ardından banka personeline yüzde 50 zam yapıldığı.

Asgari ücrete yapılan zam bir çok sektörde belirleyici olurken, bankacılar da hareket geçti. O bankaların başında Garanti Bankası geldi. Bir çok banka çalışanı zam için asgari ücretin belirlenmesini beklerken, harekete geçen Garanti bankası zam açıklaması yaptı.

Garanti tüm personeline yüzde 50 zam yaptı. Banka yemek ücretini de 240 lira olarak belirledi.