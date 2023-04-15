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Hadise'den semt abisi oturuşu. Garip pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor

Özel hayatıyla magazin gündemini sık sık meşgul eden şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Hadise son olarak çömelerek semt abisi oturuşu pozu verdi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 15:18
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Garip pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Hadise'den semt abisi oturuşu.

Hadise'den semt abisi oturuşu. Garip pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor
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Editör: Osmancan EROK

Şarkıcı Hadise son şarkısı "Feryat" ile müzik piyasasına iddialı bir dönüş yapmak için kolları sıvamış, iddialı paylaşımlara imza atmıştı. Hadise, bu sefer de garip pozlarıyla gündem oldu.

Yeni şarkısı "Feryat" için küvette poz veren Hadise, klipten paylaştığı pozlarla adından söz ettirmişti.

Son olarak sosyal medya hesabından çömelerek verdiği pozları paylaşan ünlü isim, bir otoparkta siyah kıyafetiyle deyim yerindeyse "semt abisi oturuşu" pozları nedeniyle takipçileri tarafından eleştirildi.

Takipçileri, Hadise'nin gönderisinin altına "Bu poz da ne", "Bağcılar pozu",  gibi yorumlar yaptı.

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