Hadise'den yeni üstsüz fotoğraflar. ''Anladık iddialısın'' yorumları yapıldı

Son dönemde aşk hayatıyla adından söz ettiren Hadise verdiği pozlarla dikkat çekiyor. İddialı transparan elbisesinden sonra Hadise yeni şarkısı Feryat'ı yine küvet pozlarıyla kutladı. Hadise'yi görenler ise "Anladık iddialısın" dedi.

Hadise'den yeni üstsüz fotoğraflar. ''Anladık iddialısın'' yorumları yapıldı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Mehmet Dinçerler ile yaşadığı evlilikle ve boşanma süreciyle gündemden düşmeyen Hadise bir sürede Rıza Sarraf ile anılmıştı. Hadise'nin aşk hayatı kadar paylaşımları da gündeme geliyor.

h1.jpg

Çömelme pozlarıyla dalga konusu olan Hadise transparan elbisesiyle de dikkat çekerek iddiasını ortaya koymuştu.

h2-001.jpg

Evliliğinde cesur tarzı da sorun olan Hadise boşanınca özüne döndü. Hadise son olarak yeni şarkısı Feryat için küvette verdiği pozların yenilerini paylaştı.

h4.jpg

Şarkıcı paylaşımında "Hislerime, sesime ve feryadıma ortak olacağınızı biliyordum! Feryat’ı bu kadar kısa bir sürede 1 numaraya taşıdığınız için sonsuz teşekkürler!" dedi.

h6.jpg

Hadise'nin üstsüz küvet pozlarına "Anladık iddialısın", "Aynı pozları paylaşıp durma", "Çok güzelsin", Hep sen" yorumları geldi.

h5.jpg

İlgili Haberler
Hadise'den semt abisi oturuşu. Garip pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor
Hadise eski eşine cevap verdi. "Kimse benim üzerimden prim yapmasın"
Hadise'den yeni şarkısı için duygusal bir hikaye ''Ölmek istedim ölsün istedim''
Hadise küvette poz verdi
Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı Dünya
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Kırgızistan'da Filistin'e destek için iftar sofrası kuruldu Dünya
Kırgızistan'da Filistin'e destek için iftar sofrası kuruldu