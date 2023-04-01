Hadise küvette poz verdi

İş insanı Mehmet Dinçerler ile olaylı evliliğini bitiren Hadise, özel hayatıyla bu sene gündemi epey meşgul etmişti. Şu sıralar işine odaklanmayı tercih eden şarkıcı, son şarkısı "Feryat" ile müzik piyasasına iddialı bir dönüş yapmak için kolları sıvadı. Hadise, klibinden bir kare ile şimdiden büyük ilgi gördü.

KLİP İÇİN SOYUNDU

Hadise, yayınladığı kareye "İnsan aşksız olmaz, aşk insanız" notunu düştü. Takipçileri Hadise'nin küvette paylaştığı fotoğrafı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Daha önce hamamda da küvetli paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı Hadise, banyodan çıkınca bornozlu halini de paylaşmıştı.