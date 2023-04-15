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Hadise eski eşine cevap verdi. "Kimse benim üzerimden prim yapmasın"

Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenmiş ve çok kısa bir süre sonra boşanmıştı. Hadise yeni şarkısı "Feryat" için "Okyanusa açılmayı hayal edip hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hikayesi" tanımını yaptı. Bunun üzerine eski eşten imalı bir fotoğraf geldi. Hadise bu fotoğraf için "Kimse benim üzerimden prim yapmasın" dedi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 09:42
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"Kimse benim üzerimden prim yapmasın" Hadise eski eşine cevap verdi

Hadise eski eşine cevap verdi. ''Kimse benim üzerimden prim yapmasın''
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Editör: Osmancan EROK

İş inasnı Mehmet Dinçerler ile geçen yıl mayıs ayında evlenen Hadise sıkıntılı bir sürecin ardından 5 ayda boşanmıştı. Hadise yeni şarkısı ‘Feryat’ta o günleri anlattı.

Sessiz feryadını "Kaç kere inandım, kaç kere yanıldım. Ölmek istedim, ölsün istedim. Kalbimi yerimden söküp atmak istedim" diyerek ifade etti. Sözleri Sheyh Ree, bestesi Tekin Akbal’a ait şarkı bugün yayınlandı.

Hadise şarkısını tanıtırken "Bu şarkıya kadar sessiz bir feryattı benimki, duyanın anlamadığı, anlayacak olanın duymadığı... Her seferinde kıyıya vurmaktan yorulup bağıra çağıra feryat etmek istedim. ‘Feryat’ okyanusa açılmayı hayal edip hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hikayesini anlatıyor. Her aşk bir ölüm, bir kurşunluk ömre mi sahip? Her aşk bir şekilde bir feryat" dedi.

Hadise'nin paylaşımından dakikalar sonra eski eşi Mehmet Dinçerler, deniz kıyısından çekilmiş eski bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

Bu karesiyle adeta "Asıl kıyıya vuran bendim" iması yapan Dinçerler, sosyal medyada gelen eleştiriler sonrasında hemen paylaşımını sildi.

Hadise önceki gün Galatasaray Üniversitesi'nin 'En Ödülleri 2022' törenine katıldı.

Yeni şarkısı Feryat'ın sözleri üzerine sahilde fotoğraf paylaşan eski eşi Mehmet Dinçerler hatırlatılınca Hadise "Şarkılarım hep anlamlı. Kendi yaşadığım ve başkalarının yaşadığı şeyler hep ilham oluyor. Benim için kapanan bir konu. Üzerimden kimse prim yapmasın" dedi.
 

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