Hadise gecelerde Murda ile boy gösterdi

Şarkıcı Hadise, Murda ile yeni bir şarkı yapacaklarını açıkladı.

Hadise, önceki gece Bebek'teydi. Bebek Balıkçısı'ndan çıkan şarkıcı, Murda ile bir araya geldi. Yeni bir proje olduğunu söyleyen Hadise, "Murda ile yeni bir şarkı çalışması başlattık. Bugün çok konuşmayacağım. Sizlere kolay gelsin arkadaşlar." dedi.

Hadise daha sonra Murda'nın bindiği VIP aracı takip ederek Kuruçeşme'deki bir kulübe girdi. İkili, gazetecileri fark edince önce Etiler'de gezerek daha sonra Kuruçeşme'deki mekana beraber girdiler.

