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Gazeteci Güngör Arslan cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'de bir yıl önce ofisinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden gazeteci Güngör Arslan cinayetiyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, katil zanlısının Güngör Arslan'a ateş ettikten sonra elinde silahla merdivenlerden indiği ve üst kata doğru üst üste ateş ettiği anlar yer aldı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 04:13
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Gazeteci Güngör Arslan cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Gazeteci Güngör Arslan cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
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Kocaeli'de yerel bir gazetenin sahibi Güngör Arslan, 19 Şubat 2022'de ofisinde Ramazan Özkan tarafından silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yakalanan 6'sı tutuklu 14 sanık hakkında dava açılmıştı.

İHA'nın haberine göre; sanıklar hakkında açılan davanın karar duruşması geçtiğimiz 9 Ocak'ta görülmüş, 4 tutuklu sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle, 6 sanık değişen oranlarda hapisle, 4 sanık hakkında ise beraat kararı verilmişti.

Cinayete ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Ramazan Özkan'ın ofise geldiği, üst kata çıkarak Arslan'ın yanına gittiği, bir süre sonra elinde silahla koşarak merdivenlerden indiği ve ofisten çıkmadan arkasını dönerek yeniden üst kata doğru üst üste ateş ettiği görüldü.

Öte yandan, müebbet hapis cezasına çarptırılan Ramazan Özkan, yargılandığı davanın 2. duruşmasında, "Ben olay yerine Güngör Arslan'ı öldürmeye gitmedim. Korkutmak amacıyla gittim, pişmanım" ifadelerini kullanmıştı.

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