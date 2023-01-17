Müezzin 3 kızını katletti 'çocuklarımı sevmediğim iftira' dedi

Trabzon'un Of ilçesinde müftülüğe bağlı olarak müezzin kadrosunda çalışan 38 yaşındaki Emre Göktaş, 31 Ağustos 2021'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 3 kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş kardeşlerin tabancayla başlarından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Göktaş kardeşler, Çaykara ilçesinde toprağa verildi. Olay yerinde suç aleti silahla yakalanan Emre Göktaş, tutuklandı.

Göktaş'ın ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı davada, Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emre Göktaş, Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, müşteki olan eşi Sibel Göktaş ise Rize Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Mahkeme başkanı, sanık Göktaş'ın avukatının, önceki celse müvekkilinin "cezai ehliyetinin tam" olduğuna ilişkin rapora itirazı üzerine, İstanbul Adli Tıp Kurumundan istenen raporda sanığın "cezai ehliyetinin tam" olduğuna dair karar çıktığını belirtti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın "canavarca hisle altsoydan çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"SEVMEDİĞİM İFTİRA"

Sanık Göktaş, savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, çocuklarına karşı canavarca hisle yaklaşmadığını ileri sürdü.

Cinayeti gerçekleştirdiği dönem ilaç kullandığını iddia eden Göktaş, "Kesinlikle ne yaptığımı bilmiyordum. Eşim beni çok yormuştu, psikolojik ilaçlar kullanıyordum. Bu eylem, ne yaptığımı bilmediğim bir dönemde gerçekleşti. Çocuklarımı sevmediğim iftiradır" ifadelerini kullandı.

Sanığın eşi Sibel Göktaş ise mütalaaya diyeceğinin olmadığını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre istemesi üzerine mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.(AA)