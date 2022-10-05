Avusturya'ya yerleşen Afganlar nasıl Türkiye'de oy kullanıyor? Dudak uçuklatacak iddialar

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy kendi Youtube kanalında Gazeteci Hasan Altun ile Avusturya'da yaşayan göçmenler hakkında konuştu. İlay Aksoy'un sorularını yanıtlayan Hasan Altun, Türk vatandaşlığından çıkıp Avusturya vatandaşlığına geçen gurbetçilerin Türkiye'deki 2019 yerel seçimlerinde oy kullandığını hatırlattı. Afgan göçmen tehlikesine dikkat çeken Altun, "Türk vatandaşlığına geçip ardından Avusturya gibi ülkelere mülteci olarak yerleşiyorlar. Üzerine Türkiye'deki seçimlerde de oy kullanıyorlar. Ben buna şahit oldum" dedi.

Altun, Avusturya’da vatandaşlık sahibi olabilmek yerine getirilmesi gereken belli şartlar olduğunu belirterek, "8 ile 10 yıl arası bir süre ülkede yaşıyor olmanız, son üç yılda devletten sosyal yardım almış, düzenli bir işte çalışıyor olmanız ve sabıka kaydınızın olmaması gerek" ifadelerini kullandı.

ÇİFTE VATANDAŞLIK YOK

Avusturya hükümetinin dünyanın ilk 10’una girebilecek üst düzeyli güvenli bir pasaport imkanı verildiğini söyleyen Altun, diğer bir ülkenin vatandaşlığını tanımadığını, Avusturya’da bu sebeple çifte vatandaşlık sistemi olmadığını dile getirdi.

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKANLAR 2019 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİNDE NASIL OY KULLANDI?

Altun 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Avusturya’da yaşayan Türklerin, Türk vatandaşlığından çıkmış olmalarına rağmen oy verdiklerini aktardı.

Altun, ‘’Avusturya devletine Türk vatandaşlığından çıkmış olmalarına rağmen seçimlerde oy kullanıldığına dair bilgiler ulaştı ve ilk dava sonucunda bu verilerin şüpheli olduğuna kanaat getirip davayı kapattı ama ikinci bir dava açıldı. Dava süresinde konsolosluktaki seçmen listeleri Avusturya’daki sağ partilere servis edildi. Avusturya vatandaşlığına geçiş süresinde TC kimlik kartı yeminli tercümana verilerek çevirisi yapıldıktan sonra yetkili makama teslim ediliyor. Yurtdışı seçmen kütüğünün sayfasında ad, soyad, TC kimlik numarası gibi bilgiler bulunuyor, bu sistem üzerinden yetkililer kontrol sağladığında vatandaşlıktan çıkmış olmalarına rağmen oy kullananlar tespit edildi.’’ ifadelerini kullandı.

Konsolosluk tarafından yapılan başka bir açıklamada Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden mühürlü herhangi bir belge ile oy kullanılabileceği söylenmesi üzerine evlilik cüzdanı ile Türk vatandaşlığından çıkmış olmalarına rağmen oy kullanan insanların olduğunu söyleyen Altun usulsüz bir şekilde oy kullananlar hakkında tutanak tutulup YSK’ya teslim ediliğini ancak herhangi bir yaptırım uygulanmadığını dile getirdi.

Türkiye seçimlerinde oy kullanan Avusturya vatandaşları nasıl yaptırımlara maruz kaldı ?

Altun, Avusturya’da yaşayan Türkler’in usülsüz bir şekilde oy kullanması tespit edildikten sonra gurbetçilerin karşılaştıkları cezalar hakkında ‘’Avusturya vatandaşlıklarını kaybederek vatandaşlık hakkı kazanma konusunda ilk aşamaya geri döndüler ve bir para cezası aldılar.’’ açıklamasında bulundu.

“AVUSTURYA'YA YERLEŞEN AFGANLAR TÜRKİYE'DE OY KULLANIYOR”

Yurt dışına giden Afganların çoğunun mülteci konumunda olduğunu söyleyen Altun, bu sebeple birçok ülkelere gidebiliyor olmalarına rağmen kendi ülkelerine geçiş yapamadıklarını ve çözüm olarak Türk vatandaşlığı almak için başvuru yaptıklarını dile getirdi. Altun, ‘’Avusturya vatandaşlığını hemen alamadıkları için Türkiye vatandaşlığına geçip hem kendi ülkelerine gidiyorlar hem de Türkiye seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip oluyorlar. Tanıdığım bir kaç Afgan arkadaşımın Türkiye’deki seçimlerde oy kullandığını ben gördüm.’’ dedi.

AVRUPA ÜLKELERİNİN BUNA TEPKİSİ NASIL OLDU?

Mülteci konumunda olan Afganların Avusturya vatandaşlığını alma sürecinin kolay olmamasına rağmen başka ülke vatandaşlığını rahat bir şekilde elde edebilmesi ve ülkede artan mülteci sayısının Avusturya ve diğer Avrupa ülkelerindeki sağ partilerin son günlerde tepki göstermeye başladığını dile getiren Altun, ‘’Sosyal Demokrat Partiler ne kadar ılımlı yaklaşmaya çalışsa da kendi halkındaki sağ kesimde bulunanlar rahatsız olduğu için sosyal demokratlar İtalya’da olduğu gibi bazı ülkeler yerlerini sağ partilere devretmeye başladılar.’’ ifadelerini kullandı

AVUSTURYA’DA OTURUM ALAMAYANLAR İTALYA’DA OTURUM ALABİLİYORDU

İtalya üzerinden Avrupa’ya çok büyük bir göçmen dalgasının olduğunu bu sebeple Giorgia Meloni’nin açıklamaları Avusturya’daki sağ partileri daha da umutlandırdığını söyleyen Altun, ‘’Avusturya’da oturum alamayanlar bir şekilde İtalya’da yer beyannamesi bulunup oturum aldıktan sonra Avrupa’da serbest dolaşım ve çalışma hakkında sahip oluyorlardı. Meloni’nin bu çıkışı sağ partilere umut oldu.’’ dedi.

Altun sağ partide bulunan bir arkadaşıyla konu hakkındaki yaptığı görüşmeyle ilgili ‘Bizim burada artık kaldıracak gücümüz yok yaşanan suçlar sebebiyle Avusturya halkı tedirgin ve dışarı çıkmaktan korkuyor.’dediğini dile getirerek kendi mahallesinde çeçen uyruklu kişiler tarafından 10 yaşındaki bir çocuğun saldırıya uğradığını ve yoğun bakımda olduğunu söyleyerek ‘’Müslüman ülkelerden gelip Avrupa’ya yerleşen göçmenlerden özellikle de Avusturya’da çok büyük bir rahatsızlık var, halk kendini güvende hissetmiyor, halk bu sebeple sağ partileri başa getirip daha katı yasalar çıkartmasını destekliyor.’’ ifadelerini kullandı.