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  • Afgan kaçaklar sınırı ellerini kollarını sallaya sallaya, güle oynaya geçtiler. Bunlara sığınmacı diyeceklerin bilgisine

Afgan kaçaklar sınırı ellerini kollarını sallaya sallaya, güle oynaya geçtiler. Bunlara sığınmacı diyeceklerin bilgisine; aralarında, kadın, yaşlı çocuk yok

Afgan kaçaklar sınırı ellerini kollarını sallaya sallaya, güle oynaya geçtiler. O anları da bir de kaydettiler. Şimdi bunlara sığınmacı diyeceklerin bilgisine; aralarında ne kadın ne yaşlı ne de çocuk vardı. Görüntüler 2 ekim gününe aitti.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 12:45
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Bunlara sığınmacı diyeceklerin bilgisine; aralarında, kadın, yaşlı çocuk yok.Afgan kaçaklar sınırı ellerini kollarını sallaya sallaya, güle oynaya geçtiler

Afgan kaçaklar sınırı ellerini kollarını sallaya sallaya, güle oynaya geçtiler. Bunlara sığınmacı diyeceklerin bilgisine; aralarında, kadın, yaşlı çocuk yok
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Kaçak Afganlar, sınırı gülerek ve oynayarak geçti, kameraya el salladı.Türkiye’nin doğu sınırından kaçak giriş yapan Afganlar, birçok defa Türkiye’nin gündemine geldi.

Kaçak giriş yapan Afganların neredeyse tamamının askerlik çağındaki erkekler olması ve hiçbir kadın ve çocuğun sığınma amaçlı giriş yapmaması dikkat çekti.

Odatv’nin haberine göre Afganistan’dan Türkiye’ye giren ve tepki çeken Afgan gruplarına bir yenisi eklendi.2 Ekim’de sınırdan geçen Afganlar, kameraya gülerek poz verdi, oynayarak sınırı geçti ve Türkiye’ye girdi.

Daha sonra 8 Ekim’de bir evden poz veren Afganlar, her iki videoyu da TikTok’ta paylaştı.Türkiye’ye kaçak giriş yapan Afganlar, 6 gün içinde kalacak yer bulmuş oldu.

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Vatandaş
11.10.2022 13:21
hayret. 12 saat paramotor kullanarak sınırı geçmemişler mi?  
 
Yıldırım Demircioğlu
11.10.2022 13:19
ABD ile yapılan anlaşmanın neticesi. Biden, Erdoğan ve Mariam Kavakçı üçlü toplantıda alınan karar. Kemal Kılıçdaroğlu boşuna bas bas bağımıyordu. Bu toplantıda neden tutanak yok, diye.  
 
BOZKURT
11.10.2022 13:14
amerikan uşakları bizi işten yıkmaya çalışıyorlar gören yokmu?  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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