Haaland sahaya Fatih Terim'in torunu ile çıktı. Orhan Yıldırım'dan sitem dolu paylaşım: Anlamakta güçlük çekiyorum

Manchester City ile Inter, İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Şampiyonlar Ligi finali için karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 1-0 kazanan İngiliz ekibi Manchester City, kupada mutlu sona ulaşarak şampiyon oldu.
City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, maç öncesi seremoniye Fatih Terim'in torunu ile çıktı.
Bu gelişme sonrası ünlü gazeteci Orhan Yıldırım, çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
''ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUM''
Orhan Yıldırım paylaşımında, ''Şampiyonlar ligi finali. Terim’in torunu; Haaland ile sahaya çıkıyor.
Şehit çocukları, kimsesizler, depremzedeler, yetimhanedekiler..
Böyle çocuklara jest yapma yerine, Terim ve O’nun gibilerin çoluk çocuğunu yakınını çıkarmak neyin nesidir anlamakta güçlük çekiyorum.'' ifadelerini kullandı.