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  • Kemal Sunal'ın bile 1978'deki Marmara Üniversitesi öğrenci kimlik kartı ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın bile 1978'deki Marmara Üniversitesi öğrenci kimlik kartı ortaya çıktı

Güler yüzü ve yeteneği ile çok sevildi. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nde başladığı eğitimini 12 Eylül 1980’deki darbeyle yarım bırakan Kemal Sunal, sonrasında fabrikada çalıştı. Kemal Sunal'ın bile 1978'deki Marmara Üniversitesi öğrenci kimlik kartı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 10:55
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Kemal Sunal'ın bile 1978'deki Marmara Üniversitesi öğrenci kimlik kartı ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın bile 1978'deki Marmara Üniversitesi öğrenci kimlik kartı ortaya çıktı
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55 yaşında yitirdiğimiz usta sanatçı Kemal Sunal, filmlerinde hep toplumsal meselelere değindi.

Güler yüzü ve yeteneği ile çok sevildi. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nde başladığı eğitimini 12 Eylül 1980’deki darbeyle yarım bırakan Sunal, sonrasında fabrikada çalıştı.

Yarım bıraktığı üniversite eğitmini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinin radyo, televizyon ve sinema bölümünden mezun olarak 1995 yılında tamamladı ve ardından yüksek lisans yaptı. Yüksek lisanstan "TV ve sinemada Kemal Sunal güldürüsü" başlıklı teziyle 1999'da mezun oldu. 

Kemal Sunal'ın 1978'deki Marmara Üniversitesi öğrenci kimlik kartı ortaya çıktı. 

İşte usta sanatçının öğrenci kimlik kartları;

Bu da Kemal Sunal'ın Yüksek lisans sırasında yani 1997-1998 yılında kullandığı öğrenci kimlik kartı;

11 Kasım 1944, İstanbul doğumlu olan Kemal Sunal, hayatı boyunca 82 filmde rol aldı. Sunal’ı diğer oyunculardan ayıran en önemli özellik herkes tarafından sevilmesiydi. Ünlü sanatçının oynadığı, “Süt Kardeşler”, “Sakar Şakir”, “Tosun Paşa”, “Salako”, “Köyden İndim Şehire”, “Çöpçüler Kralı” gibi filmler Türk sinemasının en çok izlenen filmleri arasında yer aldı.

Sinemaya ilk adımı 1974 yılında Eğilmez yönetmenliğindeki “Tatlı Dillim” adlı film ile attı. Yeşilçam sahnesinde ön sıralara yerleşmesi ise “Hababam Sınıfı” filminde canlandırdığı “İnek Şaban” rolü ile oldu.

Bu rol ile milyonların kalbini kazanan Sunal, daha sonra “Şaban” karakteriyle bir çok filmde oynadı. 

Yüksek Lisans tezini komedyen kimliği ile Kemal Sunal’ın ve filmlerinin incelenmesi olarak hazırlayan ünlü sanatçı bu tezi, 2005 yılında ailesi tarafından “TV ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü” başlıklı kitap haline getirilerek yayımlandı.

83’üncü filmi Balalayka’nın çekimlerine başlamak için Trabzon’a gitmek üzere bindiği uçakta, kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi nedeni ile 3 Temmuz 2000’de yaşamını yitiren sanatçının filmleri günümüzde birçok televizyonda, farklı saatlerde yayınlanıyor. Bu filmler, belki de binlerce kez izlenmesine rağmen günün en çok izlenen yapımları arasında yerlerini alıyor.

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1950
28.11.2022 11:21
Ya tamam sonunda Marmara üniversitesi oldu, peki geçmişini niye yok sayıyorsunuz, koca koca profesörler bunu da bilmiyormusunuz,yoksa geçmişinizde utanıyormusunuz  
 
ANKARALI OLARAK
28.11.2022 11:18
Sn.Menderes YILDIRIM.saygı bizden "Olmayan için "  
 
Menderes YILDIRIM
28.11.2022 11:13
Yanan ARŞİV' den bir tek Rahmetli Kemal SUNAL' ın BELGELERİ KURTULMUŞ. Saygılarımla  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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