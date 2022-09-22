Erdoğan Biden ile buluştu. Görüşüp görüşmeyecekleri merak ediliyordu

BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile buluştu.
Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin düzenlediği resepsiyona katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve eşinin heyet başkanları ve eşleri onuruna düzenlediği resepsiyona katıldı. İki lider, eşleriyle birlikte poz verdi.
BM Genel Kurulu için ABD'ye giden Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşüp görüşmeyeceği merak ediliyordu.
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