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  • Erdoğan Biden ile buluştu. Görüşüp görüşmeyecekleri merak ediliyordu

Erdoğan Biden ile buluştu. Görüşüp görüşmeyecekleri merak ediliyordu

ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşüp görüşmeyeceği kamuoyunda merak konusu olmuştu. İki lider, resepsiyonda bir araya geldi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 22:06
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ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşüp görüşmeyeceği kamuoyunda merak konusu olmuştu. İki lider resepsiyonda bir araya geldi

Erdoğan Biden ile buluştu. Görüşüp görüşmeyecekleri merak ediliyordu
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BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile buluştu.

Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin düzenlediği resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve eşinin heyet başkanları ve eşleri onuruna düzenlediği resepsiyona katıldı. İki lider, eşleriyle birlikte poz verdi.

BM Genel Kurulu için ABD'ye giden Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşüp görüşmeyeceği merak ediliyordu.

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