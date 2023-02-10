Gazi müdürden seferberlik çağrısı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ’cü askerlerle mücadele ederken yaralanan ve 1,5 ay hastanede tedavi gören Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla seferberlik çağrısında bulundu.

İşte Eryılmaz'ın sözleri;

''Uluğ Türk Milletine, Kadim Türk Devletine Çağrımızdır;

Batı Toroslar ve Amonoslar ortadoğuya hakim ana üssümüz, coğrafya ve demografiye dayalı son savunma hattımızdır.

Hanelerimiz yıkılmış, nice ocaklarımız sönmüştür. Bu büyük felaketin üstüne bir de yurdumuzun GÖÇMESİNE seyirci kalmamalıyız. SEFERBERLİKTEN başka çaremiz yoktur.

Bu bölgeden bir kişinin göçmesine, bir karış toprağın el değiştirmesine izin verilmemelidir.

Türk Milleti ve Türk devletinin istisnasız bütün imkanlarını bölge halkının emrine verilmeli; seferberlik içinde yurdumuzu tekrar ihya etmeli, ocaklarımızı en kısa sürede tüttürmeliyiz.

Fatih ERYILMAZ''